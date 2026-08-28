ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про жертви серед мирного населення, яке нехтуючи власною безпекою перебували на місцях ліквідації наслідків російських атак в Києві та Київської області.

"На жаль, люди через підвищений інтерес до процесу гасіння нехтують правилами безпеки. Тому вже є поранені та загиблі серед цивільних, де триває ліквідація наслідків! Будьте вкрай обережні! Не заходьте в райони, де триває ліквідація наслідків обстрілів, та без нагальної потреби не виходьте з укриттів чи безпечних місць!", – повідомляє ДСНС в Телеграм у п’ятницю.

При цьому кількість загиблих та поранених не повідомляється. За даними відомства, починаючи з першого влучання вночі 27 серпня, Київська область зазнала вже 38 ворожих атак.

"Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. З початку їхньої роботи сигнал повітряної тривоги лунав 20 разів. Вогнеборці змушені постійно переривати гасіння пожеж, відходити в укриття через загрозу повторних прильотів і знову повертатися до приборкання вогню. Ситуація залишається вкрай напруженою", – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що одна людина загинула і дві отримали поранення в Бучанському та Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки в ніч на п’ятницю.

В Києві за добу повітряну тривогу оголошували 14 разів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.