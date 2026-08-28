Рух низки потягів по всій Україні затримується на 12-15 годин через тривалу ворожу атаку – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" повідомило про продовження затримок поїздів по всій Україні через повітряну атаку російських військ, зокрема низка потягів вирушатиме із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

"Але відставання від графіка поступово скорочується. Втім, наслідки затяжних тривог і ворожих обстрілів будуть відчутними ще щонайменше протягом доби", – написала "Укрзалізниця" у телеграм-каналі у п’ятницю.

Згідно з інформацією про рух потягів на сайті УЗ, станом на 09:09 найбільшу затримку у русі має поїзд №775/776 Суми – Київ-Пас. – 15 годин, тоді як потяги №69/70 Кременчук-Пас. – Пшемисль Головний, №131/132 Кременчук-Пас. – Мукачево та №129/130 Полтава – Мукачево затримуються на 12 годин.

Щодо інших потягів: №143/144 Суми Рахів здійснює рух із затримкою на 10 годин 16 хв, а №103/104 Орілька – Львів – на 10 годин.

Зазначається, що рух потяга №43/44 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ здійснюється із затримкою 9 годин 33 хв., а №13/14Київ-Пас. – Солотвино-1 – на 9 годин 28 хв.

В УЗ наголосили, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано, однак на кількох рейсах пасажирів довозитимуть з пересадкою, щоб швидше обертати вагони та локомотиви й поступово повертати рух до графіка.

Окремо в "Укрзалізниці" додали, що до ранку суботи пасажири матимуть змогу безкоштовно перебувати у платних залах очікування на вокзалах країни.

"Вони працюють, коли немає повітряної тривоги. Під час оголошення повітряної загрози просимо вас переміститися до укриття", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, станом на 20:50 27 серпня низка потягів затримувалася на понад 12 годин.