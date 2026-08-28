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Атака РФ забрала життя людини в Бучанському районі Київської області, є поранені – ОВА

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Атака РФ забрала життя людини в Бучанському районі Київської області, є поранені – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Одна людина загинула і дві отримали поранення внаслідок російської атаки в ніч на п’ятницю, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, ранкова атака ворога забрала життя людини у Бучанському районі. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка – вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, всі служби працюють на місцях та допомагають людям.

Як повідомлялося, в Бучанському районі Київської області надзвичайники станом на ранок п’ятниці працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів російських безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів.

За словами Ткаченка, під атакою ворожих безпілотників перебували цивільні об’єкти і в інших районах. За його словами, в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

#ткаченко_тимур #атаки_рф #київщина
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