Завершено розслідування у справі про розкрадання на закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування щодо корупційних дій під час закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики України, повідомляє НАБУ.

У телеграм-каналі в п’ятницю Бюро зазначає, що члени організованої групи реалізували масштабну корупційну схему під час закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики та вчинили протиправні дії, що призвели до припинення іншого проєкту міністерства.

"У 2020-2021 рр. власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та колишнім головою Пенсійного фонду організував схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами", – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, спочатку фігуранти зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. "Через це держава зазнала збитків на суму 63 млн грн", – уточнюється в повідомленні.

Далі, наголошують у Бюро, було забезпечено проведення тендеру з умовами, які унеможливлювали участь інших учасників, і залучено ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

"У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною. Такі дії призвели до збитків держави на суму 28,4 млн грн", – інформують в антикорупційному бюро.