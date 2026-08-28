Використовувати активи РФ на оборону справедливо та логічно – Сибіга про лист 4 міністрів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав спільний лист міністрів закордонних справ Швеції, Нідерландів, Польщі та Іспанії з проханням до Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каю Каллас поставити на обговорення питання використання заморожених російських активів на підтримку Україні на наступному неформальному засіданні Gymnich 1-2 вересня та заявив, що з нетерпінням чекає на таке обговорення.

"Я вдячний (міністрам – ІФ-У) за їхній лист щодо заморожених російських активів. Росія відмовляється припинити війну і натомість посилює терор. Україна потребує заповнити прогалини для зростання витрат на оборону та витрат на відновлення. Лише справедливо та логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків, щоб покрити додаткові витрати на оборону України та решти Європи від російської загрози", – написав Сибіга в соцмережі Х в п’ятницю.

Він висловив переконання, що експерти зможуть через професійну дискусію та аналіз розробити рішення, "які відповідатимуть європейським нормам, міжнародному праву та принципу верховенства права, тоді як ризики можна буде пом’якшити колективно та розділити порівну, не покладаючи несправедливого тягаря на окремі країни-члени".

"Я з нетерпінням чекаю на наші обговорення з колегами з ЄС наступного тижня, щоб розглянути шляхи вперед", – додав Сибіга.

Як повідомлялося, чотири міністри закордонних справ – Швеції Марія Малмер Стенергард, Нідерландів Том Берендсен, Польщі Радослав Сікорський та Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено – просять Каллас поставити на обговорення питання використання заморожених російських активів на підтримку Україні на наступному неформальному засіданні Gymnich. Лист датований 26 серпня і крім Каллас адресований міністру закордонних справ головуючої в ЄС Ірландії Хелен Макенте. Копії направлені на адресу європейських комісарів з питань розширення Марти Кос та економіки Валдіса Домбровскіса.

Глави зовнішньополітичних відомств вважають, що немає жодних ознак, що РФ готова припинити агресію, і ціна цієї війни зростає з наслідками і для держав-членів ЄС, і тому наголошують на необхідності більшої фінансової підтримки України як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, і що підтримка з боку ЄС повинна бути передбачуваною та структурованою. Саме у цьому аспекті міністри просять повернутися до розгляду питання використання знерухомлених активів РФ для України. Вони аргументують, що використання цих фінансів буде гарантією того, що РФ виплатить Україні репарації, одночасно таким чином буде зменшений і тягар платників податків Європейського союзу. Крім того, це буде і потужним інструментом для посилення тиску на Росію.

Підписанти листа зазначають, що це складне питання, і пропонують запросити технічних експертів Європейської комісії у тісній консультації з державами-членами, вивчити нові варіанти використання іммобілізованих активів для підтримки України, які одночасно будуть гарантувати, що ризики лежать на всіх державах-членах ЄС, а не на одній країні (мова йде про Бельгію, де зберігається основна частка росактивів – ІФ-У). Також повинно бути дотримано міжнародне право.

Міністри пропонують, щоб таке обговорення відбулося вже на наступному неформальному засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, яке заплановано на 1-2 вересня.