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Україна відповість на нову тактику РФ з великої кількості дрібних дронових атак на Київ – ЦПД

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Україна відповість на нову тактику РФ з великої кількості дрібних дронових атак на Київ – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив про підготовку відповіді на тактику РФ вчиняти велику кількість дрібних дронових атак на українську столицю.

"Ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета – виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть", – написав він у телеграм в п’ятницю вранці.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), за минулу добу з 07:37 27 серпня по 07:37 28 серпня в Києві було 14 повітряних тривог.

"Загалом під час тривог – приблизно 13 годин 3 хвилини. Без тривог – приблизно 10 годин 57 хвилин. Тобто понад половину доби в Києві – близько 54% часу – була повітряна тривога", – написав Железняк в Телеграм в п’ятницю.

Тринадцяту тривогу було оголошено в столиці ще до півночі. Таким чином, минулий день став рекордним за їх кількістю від початку війни.

#київ #цпд #атаки_рф
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