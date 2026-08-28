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У Бучанському районі Київщини всю ніч та ранок ліквідовують пожежі на складах, згоріло 13 автомобілів

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У Бучанському районі Київщини всю ніч та ранок ліквідовують пожежі на складах, згоріло 13 автомобілів
Фото: ДСНС

У Бучанському районі Київської області надзвичайники працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів, повідомила ДСНС.

"На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Після проведення розвідки надзвичайники продовжили роботу", – йдеться у повідомленні.

Пожежу складської будівлі локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків.

"Також рятувальники ліквідували пожежу тринадцяти легкових автомобілів. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибито вікна", – інформують надзвичайники.

Рятувальники продовжують працювати в умовах постійної загрози повторних ударів.

Повітряні тривоги у Києві та області не припиняються від учорашнього дня.

#атаки_рф #київщина #бучанський
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