ППО України збила 137 зі 164 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 16 локаціях

Сили оборони України у ніч на п’ятницю знешкодили 137 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 16 локаціях та падіння уламків збитих дронів на чотирьох, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни… Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 28 серпня (з 18:00 27 серпня) противник атакував Україну 164 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з повідомленням, окупанти атакували Україну минулої ночі лише дронами та не використовували ракети.

Таким чином, ефективність роботи ППО склала близько 83,5%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 2 червня, коли були знешкоджені 602 із 656 дронів та 40 з 73 ракет, були зафіксовані влучання на 38 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали за добу 13-14 травня із застосуванням 1 428 ударних БпЛА, з яких ППО знешкодила 1 362, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.