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Під атакою ворожих БпЛА перебували цивільні об'єкти на Київщині, зафіксовано значні пошкодження

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Під атакою ворожих БпЛА перебували цивільні об'єкти на Київщині, зафіксовано значні пошкодження

Під атакою ворожих безпілотників перебували цивільні об’єкти у Київській області, зафіксовано значні пошкодження, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

"Другу добу поспіль ворог тероризує Київщину. Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства", – написав він у Телеграм.

За словами Ткаченка, наразі в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

Він зазначив, що пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

На місцях працюють усі необхідні служби. Атака триває, додав начальник ОВА.

#ткаченко_тимур #атаки_рф #київщина
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