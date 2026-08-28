Під атакою ворожих БпЛА перебували цивільні об'єкти на Київщині, зафіксовано значні пошкодження

Під атакою ворожих безпілотників перебували цивільні об’єкти у Київській області, зафіксовано значні пошкодження, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

"Другу добу поспіль ворог тероризує Київщину. Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства", – написав він у Телеграм.

За словами Ткаченка, наразі в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

Він зазначив, що пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

На місцях працюють усі необхідні служби. Атака триває, додав начальник ОВА.