У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на дах гуртожитку – КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомила про падіння уламків на дах одного з гуртожитків Деснянського району, без загоряння.

"У Деснянському районі фіксується падіння уламків на дах гуртожитку. Загоряння відсутнє", йдеться у повідомленні КМДА у телеграм у четвер.

У четвер, 27 серпня, протягом всього дня російські війська атакували Київ безпілотниками. З ночі повітряну тривогу у столиці оголошували 13 разів. Наразі відомо про 4 постраждалих. Працювали сили протиповітряної оборони. Уламки дронів виявили у чотирьох районах міста.

Як поінформували у Повітряних силах, протягом дня, із 7:00 до 19:00, війська РФ атакував Україну близько 140 ударними безпілотниками, понад 100 із них – реактивні. Більшість дронів РФ спрямувала в сторону Києва.

Ввечері під час чергової дронової атаки у Подільському районі було пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа. У Печерському районі уламки безпілотника впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу. Також пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл – пошкоджені вікна закладу.

В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також – гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих.

У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка. А також – на територію біля нежитлової будівлі. У Голосіївському районі, в центральній частині міста, БпЛА впав на проїжджу частину дороги. Ще за однією адресою в Голосіївському районі впали уламків БпЛА та загорілася покрівля двоповерхової нежитлової будівлі.