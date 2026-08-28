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Ворог знищив сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах і на Київщині – компанія

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Ворог знищив сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах і на Київщині – компанія
Фото: Нова Пошта

Унаслідок чергової російської атаки в ніч проти п’ятниці знищено сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах та Київській області, постраждалих та жертв серед працівників немає, повідомила пресслужба компанії.

"У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині. Всі співробітники живі", – зазначено в телеграм.

У компанії розповіли, що ворог скинув чотири КАБи на термінал "Нової пошти" в Сумах, пошкодивши також три вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки, зазначили в пресслужбі.

"Нова пошта" компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування", – наголосили в компанії.

Водночас заявляється, що попри атаки "Нова пошта" продовжує працювати. Актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

#суми #атаки_рф #нова_пошта
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