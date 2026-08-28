28 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 серпня у світі відзначають Міжнародний день публічного читання коміксів, Всесвітній день мрії.

У США - День краватки-метелика.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Мойсея Мурина; святого Августина, єпископа Іппонського; святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера Етіопського.

Також цього дня відзначається Собор святих Києво-Печерської лаври в Дальніх печерах, а ще - перенесення мощей преподобного Іова Почаївського, яке сталося у 1659 році.

День 1646 Російська агресія - Day 1646 Russian aggression

Міжнародний день публічного читання коміксів

У 2010 році Сара Мореан та Браян Гітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вигадали святкування International Read Comics in Public Day. Мета свята полягала в просуванні коміксів, щоб люди без сором’язливості могли читати їх публічно. Датою святкування було обрано день народження Джека Кірбі. Ця людина вважається генієм коміксів.

Джек Кірбі народився у 1917 році, а у 1936 обіймав посаду художника коміксів. Він створив таких відомих персонажів як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Під час роботи над коміксами, він отримав прізвисько Короля коміксів. Завдяки його праці комікси стали дуже популярними. Сьогодні образи супергероїв коміксів використовують на телебаченні, при виготовленні іграшок, відеоігор та одягу. Комікси можна зустріти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та шкільних програмах.

Творець American Splendor Харві Пекар колись сказав: Комікси – це слова та картинки. Зі словами та картинками можна робити все, що завгодно.

День краватки-метелика

28 серпня в США святкують Національний День краватки-метелика. Це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуара.

Всесвітній день мрії

Виступ Мартіна Лютера Кінга 28 серпня 1963 року, який увійшов в історію під назвою "У мене є мрія" і названий за цитатою з виступу, підштовхнув низку громадських діячів заснувати нехай і неофіційне, але свято, присвячене мрії. Сьогодні воно відзначається 28 серпня і має назву "День мрії" або "Всесвітній день мрії".

Мартін Лютер Кінг був громадським діячем і борцем за свободу і рівність громадян перед законом незалежно від расової, національної, релігійної або будь-якої іншої приналежності. Він жив мрією про рівність людей, Кінг присвятив їй усе життя і став одним із найбільш яскравих символів боротьби з расовою дискримінацією.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Павла Івановича Морозова (1846-1927), українського лікаря-хірурга, співзасновника медичного відділення при Вищих жіночих курсах (1907), на базі якого згодом було створено Київський жіночий медичний інститут (1916-1920 рр. - обіймав посаду директора);

130 років від дня народження Олександра Миколайовича Бойківа (1896-1968), українського громадсько-політичного діяча, діяча УВО та ОУН, особистого секретаря Є. Коновальця (Франція);

60 років від дня народження Олега Григоровича Польового (1966-2023), українського композитора, баяніста, педагога.

Ще цього дня:

1921 — У Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка;

1937 — У Японській імперії була заснована компанія Toyota;

Церковне свято

Преподобного Мойсея Мурина

Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті в Єгипті. До чернецтва він був розбійником, але після щирого каяття став ченцем і подвижником. Мойсей прийняв мученицьку смерть від рук варварів разом з іншими монахами. Його життєвий шлях - приклад того, що навіть найбільший грішник може змінитися.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Георгій, Іван, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

З прикмет цього дня:

У народі цей день вважали сприятливим для покаяння та примирення, духовного очищення та зміцнення віри - символічно згадували шлях Мойсея Чорного, який з грішника став святим.

Господині випікали хліб із нового врожаю, ділилися ним із сусідами та нужденними. У цей день згадували про померлих, відвідували кладовища та запалювали свічки.

Ясний і теплий день - до гарної осені. Якщо випала рясна роса - буде дощова осінь. Багато павутини в полі - чекай ранньої холодної зими. Яскраві зорі ввечері - буде врожай на гриби. Якщо день спекотний і сухий - осінь буде затяжною і теплою. Гроза в цей день - до теплої осені. Пожовкле листя на березі - у лісі багато опеньок.

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