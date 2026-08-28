Карні заявив, що Канада не змінюватиме назву озера Онтаріо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що назва озера Онтаріо, яка походить зі слова вендатів Ontari'io та використовується понад 400 років, має залишатися незмінною.

"Ми знаємо, що Америка змінюється. Їхні торговельні відносини, їхня зовнішня політика, їхні національні пам'ятки, їхні гідроніми. Канадці також знають, що називати реальність означає називати її озером Онтаріо – тоді, зараз і завжди", – заявив Карні.

За його словами, назва озера Онтаріо походить від слова вендатів Ontari'io, що означає "озеро прекрасне, озеро велике".

Він додав, що назві понад 400 років, вона передує як Конфедерації Канади, так і декларації незалежності Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, Вашингтон розглядає ідею перейменування озера Онтаріо, розташованого на кордоні між однойменною провінцією Канади й американським штатом Нью-Йорк, на озеро Америка, заявив у вівторок президент США Дональд Трамп.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/2093066041286910329