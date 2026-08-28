На фронті відбулось 206 боїв за добу, найбільше на покровському і костянтинівськомунапрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 206 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському і костянтинівському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 206 бойових зіткнень. Агресор здійснив 61 авіаційний удар із застосуванням 188 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6538 дронів-камікадзе та здійснив 2385 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби противник атакував двічі, здійснив 40 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка та Чугунівка. Три штурмові дії противника тривають.

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Новий Мир, Новоселівка та неподалік Лиману. Дві з цих атак тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Рай-Олександрівка.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка та Кучерів Яр. Три боєзіткнення ще тривають.

36 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Ганнівка, Чернігівка, Світле, Василівка, Сергіївка та в районі Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного, Новопавлівки. Одна атака триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупанти, 24 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби та 38 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири гармати, одиницю автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та 68 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 236 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Мирного та Рибного.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік населених пунктів Воздвижівка та Червона Криниця.

На оріхівському напрямку українські захисники зупиняли дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та Новоданилівки. Бій триває.

На придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027stxnFXMJAJ3HjRVwocQxVg2dFTe7rDtNuMcp6vCWkaHyxMyfvRmNnjNjxa417Dml