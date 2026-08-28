РФ атакувала Запоріжжя, пошкоджено будинок у приватному секторі та автомобіль, постраждали дві жінки – Федоров

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено будинок у приватному секторі та автомобіль, інформації про постраждалих наразі не надходило, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджений будинок у приватному секторі та автомобіль", – написав він у Телеграм.

Федоров додав згодом, що двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"Поранень дістали дві жінки. Їм надається уся необхідна медична допомога", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/72919?single

https://t.me/ivan_fedorov_zp/47066