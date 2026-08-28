РФ після нічної атаки ще 28 разів обстріляла Київщину, рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях

Київщина після першої нічної атаки зазнала ще 28 ворожих ударів, через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені неодноразово переривати гасіння пожеж, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Від ночі, коли працювали рятувальники, повітряна тривога лунала 11 разів, понад 14 годин, розриваючи простір навколо... росіяни цинічно позбавляють регіон бодай хвилини спокою", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває гасіння пожеж складських будівель одразу на трьох локаціях, які спалахнули через підлі повторні обстріли.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/72919