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Події

РФ після нічної атаки ще 28 разів обстріляла Київщину, рятувальники гасять пожежі на трьох локаціях

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Київщина після першої нічної атаки зазнала ще 28 ворожих ударів, через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені неодноразово переривати гасіння пожеж, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Від ночі, коли працювали рятувальники, повітряна тривога лунала 11 разів, понад 14 годин, розриваючи простір навколо... росіяни цинічно позбавляють регіон бодай хвилини спокою", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває гасіння пожеж складських будівель одразу на трьох локаціях, які спалахнули через підлі повторні обстріли.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/72919

#пожежі #київська #обстріли
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