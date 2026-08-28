МЗС про повітряні атаки РФ: готовність Росії до миру слід оцінювати за її діями, а не словами

Готовність Росії до миру слід оцінювати не за її заявами про дипломатію, а за діями, оскільки Москва продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої воєнні можливості, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну. Готовність Росії до миру має оцінюватися не за її словами, а за тим, що вона робить – і Росія продовжує обирати терор і війну. Мир вимагає дій і достатнього тиску, щоб змусити Росію зупинити свою війну", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

У МЗС зазначили, що протягом четверга, 27 серпня, у Києві лунали 13 окремих повітряних тривог.

"Протягом дня знову і знову лунали сирени, коли Росія запускала невеликими групами дронів у напрямку столиці України. Кожна нова загроза наражала людей на небезпеку та змушувала їх шукати безпечного місця, постійно перериваючи роботу, громадські послуги, транспорт та повсякденні плани", – зазначили у міністерстві.

У відомстві підкреслили, що загалом у четвер Київ провів 872 хвилини – майже 15 годин повітряної тривоги.

Між тим, наголосили в МЗС, для регіонів, розташованих ближче до лінії фронту, ще довші тривоги є повсякденною реальністю.

"Але те, що пережив Київ 27 серпня, показує інший спосіб, яким Росія використовує свою зброю для порушення життя цивільного населення: повторні запуски дронів тримають місто з мільйонним населенням під загрозою протягом дня. Ось як виглядає рішення Росії продовжити свою війну", – зазначили в МЗС.

Джерело: https://x.com/MFA_Ukraine/status/2093085455356924396