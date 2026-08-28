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Корецький обговорив із новим директором МВФ підготовку збалансованого держбюджету України на 2027 рік

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Прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив з новим директором МВФ Матеушем Щуреком (Mateusz Szczurek) підготовку бюджету України на 2027 рік та реалізацію програми Фонду.

"Мав розмову з новим директором Європейського департаменту МВФ @IMFNews, Матеушем Щуреком. Ми обговорили реалізацію Україною програми МВФ, а також підготовку до збалансованого бюджету на 2027 рік, який задовольнить наші оборонні потреби, водночас підтримуючи економіку", – написав Корецький в соцмережі Х в ніч на п'ятницю.

За словами Корецького, наступного тижня Україна очікує на візит до Києва команди МВФ.

Джерело: https://x.com/KoretskyiUA/status/2093065605511553327

#корецький #мвф #держбюджет
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