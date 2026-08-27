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Зеленський у Кишиневі: Росія програє, а Україна, Молдова та Європа переможуть у боротьбі за незалежність

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Президент України Володимир Зеленський виступив на масштабних урочистостях у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови, де разом із президенткою країни Маєю Санду звернувся до тисяч людей, які зібралися на святкуванні.

"Я впевнений, що Росія програє, а люди переможуть! Наша країна, ваші країни, наша Європа – ми виграємо цю історичну боротьбу та цю битву за незалежність. І ми дуже хочемо відсвяткувати наші Дні Незалежності в мирі та в Європейському Союзі. Ми зробимо все можливе, щоб це сталося!", – йдеться в його дописі у соцмережі Х.

Президент зазначив, що Молдова – сильна нація, і безперечно, європейська нація.

Зеленський висловив "абсолютну впевненість", що об'єднані всі будуть частиною "вільної та мирної" Європи.

"Це те, що найважливіше для наших людей. Ми всі цінуємо людське життя однаково. Ми хочемо жити гідно у своїх країнах і хочемо залишатися європейськими націями", – наголосив український лідер.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2093070134785302843

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