МЗС: Уже 56 українців залишаються зниклими безвісти після стихійного лиха в Непалі

Станом на 22:30 за київським часом українські дипломати продовжують пошуково-рятувальні операції в Непалі, де після повені та зсуву ґрунту відсутній зв'язок із 56 громадянами України, повідомили журналістам у Міністерстві закордонних справ України.

"Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції, з метою пошуку та евакуації українців, з якими втрачено зв'язок", – повідомили в МЗС.

За інформацією відомства, протягом дня до списку додалася ще одна громадянка України, яка перебуває у складі іноземної туристичної групи.

Водночас за наявною перевіреною інформацією, українців немає серед загиблих або поранених унаслідок стихійного лиха.

Непальські армія та поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено близько 15 гелікоптерів. Оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха.

У МЗС зазначили, що українські дипломати координують пошук та евакуацію громадян також з іншими іноземними державами.

Як повідомлялося, внаслідок повені та зсуву ґрунту в Непалі понад тисяча людей вважаються зниклими безвісти, серед них 55 громадян України, повідомили журналістам в Міністерстві закордонних справ.

Щонайменше 270 осіб загинули в Непалі внаслідок повені, повідомляє у четвер непальський портал "Ратопаті".