Сибіга: Україна, Румунія та Молдова поглиблюватимуть співпрацю в межах "Одеського трикутника"

Україна та Румунія зацікавлені у поглибленні практичної співпраці разом із Молдовою, зокрема задля безпеки та стабільності Чорноморського регіону, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я добре поспілкувався з моєю румунською колегою @OanaToui. Україна та Румунія є близькими сусідами та стратегічними партнерами, які мають спільний інтерес до безпечного та стабільного Чорноморського регіону", – написав він у соцмережі Х за підсумками розмови з румунською колегою Оаною Цою.

За його словами, Одеський трикутник з Молдовою вже дає результати. Сибіга зазначив, що Україна хоче розвивати цей імпульс та поглиблювати практичну співпрацю між трьома країнами.

"Особливо символічно зустрітися сьогодні в Кишиневі, коли ми стоїмо поруч з Молдовою в День її Незалежності. Безпека та європейське майбутнє наших трьох країн тісно пов'язані. Сильніша Україна, Румунія та Молдова означають сильнішу та безпечнішу Європу", – додав він.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2093054866838995074