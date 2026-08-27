Три людини постраждали в Сумах через удар російських авіабомб

Російські війська ввечері четверга завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах, зафіксовано влучання у трьох локаціях Ковпаківського та Зарічного районів, попередньо постраждали троє людей, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні, близько 20:35, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – написав він у Телеграм.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у трьох локаціях міста – у Ковпаківському та Зарічному районах.

Також є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі.

Наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють усі відповідні служби, додав він.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5934