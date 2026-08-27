Нацбанк розпочав перевірки інших фінустанов через заставу за Галущенка

Національний банк України (НБУ) 24 серпня розпочав позапланові перевірки інших банків, окрім Сенс Банку, щодо дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, йдеться в заяві правління регулятора.

Назви та кількість банків, які потрапили під перевірки, Нацбанк не уточнив.

Як повідомлялося, 19 серпня народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ в межах спецоперації НАБУ та САП "Форест Гамп" оприлюднив схему руху коштів, використаних для внесення 150 млн грн застави за Галущенка.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, частина коштів проходила через Сенс Банк, ПУМБ, ОТП Банк та Ідея Банк. Зокрема, через Сенс Банк 46 млн грн застави було внесено ТОВ "Гіран Констракт", ще 4 млн грн – ТОВ "Пелет Сервіс".

Ще 41 млн грн застави було внесено через ПУМБ, 54 млн грн – через ОТП Банк та 5 млн грн – через Ідея Банк.