Зеленський обговорив із президентами Молдови та Румунії спільну енергетичну і безпекову роботу

Президент України Володимир Зеленський під час тристоронньої зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном обговорив спільну роботу в енергетиці, розвиток інфраструктури, безпекові спроможності та європейську інтеграцію трьох країн.

"Важливо, що ми ось так, разом – Україна, Молдова та Румунія. У День незалежності Молдови й через кілька днів після відзначення Дня Незалежності України. І це все значно більше, ніж простий символізм", – йдеться в Телеграмі президента.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі було обговорено спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, яка об'єднує і складає значну частину економічного потенціалу країн, розвиток безпекових спроможностей та європейську інтеграцію.

"Коли ти сусід Росії, тобі треба максимально співпрацювати з усіма іншими сусідами, з усіма іншими вільними народами. Це ключова передумова надійного захисту і взагалі розвитку. Нашим народам уже, на жаль, довелося відчути, що таке несвобода, і саме через Москву", – наголосив український лідер.

За його словами, це має залишитись у минулому і що потрібно "берегти нашу незалежність, нашу свободу, а отже, можливість розвивати саме свій власний потенціал, своє власне життя".