Усі платні зали очікування на вокзалах України до ранку п'ятниці будуть безкоштовними – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" через ворожу повітряну атаку зробило усі платні зали очікування на вокзалах України до ранку п'ятниці безкоштовними.

"Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка руху та безпечним рухом поїздів, вокзали залишаються відкритими для пасажирів", – написала "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють "Пункти незламності", де є можливість зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування.

"У складні моменти ми не залишаємо пасажирів сам на сам із ситуацією: залізниця продовжує працювати та робить усе можливе, щоб кожен дістався місця призначення безпечно", – наголосили в УЗ.

Згідно з інформацією про рух потягів на сайті УЗ, станом на 20:50 поїзд № 93/94 Харків-Пас. – Хелм затримується на 12 годин 14 хв, тоді як №775/776 Київ-Пас. – Суми – на 11 годин 50 хв, а поїзд №83/84 Дніпро-Головний -Мукачево – на 9 годин 47 хв.

Окремо в компанії уточнили, якщо пасажири через затримки поїздів не змогли здійснити посадку, діє можливість скористатися сервісом претензійного повернення коштів, в результаті чого УЗ поверне повну вартість квитка.