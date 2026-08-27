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Затримання очільниці районного осередку УЧХ у Києві не пов'язане з діяльністю організації – заява

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Затримання очільниці районного осередку УЧХ у Києві не пов'язане з діяльністю організації – заява
Фото: Червоний Хрест України

Затримання правоохоронними органами очільниці Подільського районного представництва Київської міської організації УЧХ не пов'язане з діяльністю Українського Червоного Хреста, заявили в організації.

"У зв'язку з інформацією, що поширюється у ЗМІ щодо затримання співробітниці Українського Червоного Хреста, повідомляємо наступне. Затримана є очільницею Подільського районного представництва Київської міської організації Українського Червоного Хреста. Варто зазначити, що ця районна організація не має статусу критично важливої, тому не має можливості бронювання. На момент подій, про які повідомляють правоохоронні органи, затримана перебувала в офіційній відпустці. І затримання жодним чином не пов'язане з діяльністю Українського Червоного Хреста", – йдеться в офіційній позиції УЧХ, оприлюдненій у Facebook у четвер.

В організації підкреслили, що Український Червоний Хрест має нульову толерантність до корупції та будь-яких неправомірних дій. Щодо затриманої особи розпочато службове розслідування та всі необхідні процедури її відсторонення від виконання посадових обов'язків.

"Використання посади або статусу працівника організації в особистих чи протиправних цілях є неприпустимим і суперечить принципам та внутрішнім правилам Українського Червоного Хреста", – зазначається у заяві.

#тчху #затримання #учх
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