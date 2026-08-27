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Стефанчук обговорив із президенткою Ісландії Томасдоттір підтримку України

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президентка Ісландії Хадла Томасдоттір обговорили ситуацію в Україні та безпекові виклики.

"Говорили про ситуацію в Україні, безпекові виклики та подальшу підтримку нашої держави. Наголосив на важливості збереження єдності партнерів, посилення тиску на росію та спільної роботи заради справедливого і тривалого миру", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

Він наголосив на вдячності Ісландії за її позицію та готовність і надалі залишатися поруч з Україною.

"Переконаний, що цей візит і наші зустрічі додадуть нової динаміки українсько-ісландським відносинам", – зазначив спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом в Ісландії.

 

#ісландія #зустріч #президент
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