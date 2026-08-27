Трамп про можливий напад РФ на одну із країн НАТО: Я зовсім не стурбований, немає проблем

Президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Axios у четвер заявив, що його не турбує напад Росії на країни НАТО.

"Я зовсім не стурбований... Немає жодної проблеми", – сказав Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

В Axios зазначили, що таке питання до Трампа виникло на тлі стурбованості європейських лідерів тим, що Москва може перевірити рішучість НАТО – і зобов'язання Трампа щодо статті 5, пункту альянсу про колективну оборону – шляхом обмеженого нападу або інших військових провокацій, а також у зв'язку з поїздкою директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, де він зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним. Кілька ЗМІ повідомили , що візит був спробою застерегти Москву від нападу на країну НАТО. Але Трамп заперечив ці повідомлення. Трамп назвав поїздку Реткліффа "звичайною діловою" та висловив здивування щодо повідомлень про неї в ЗМІ.

"Реткліфф бачиться зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Не було жодних повідомлень і нічого незвичайного", – сказав Трамп.

Як зазначає видання, директор російської служби зовнішньої розвідки Наришкін підтвердив у четвер, що зустрічався з Реткліффом під час його візиту до Москви. Він сказав, що переговори були "звичайною частиною їхньої роботи" і що "не було нічого незвичайного".

Наришкін сказав, що обговорював з Реткліффом "питання розвідки".

Axios зазначає, що президент України Володимир Зеленський заявив виданню у липні, що Путін планує масову мобілізацію 500 тис військовослужбовців у найближчі місяці для відновлення наступу в Україні. Зеленський заявив, що Росія також будує інфраструктуру для 30 тис. додаткових військовослужбовців з Північної Кореї, яких відправлять воювати в Україну.

Протягом останніх тижнів було збито російські безпілотники, які увійшли у повітряний простір кількох членів НАТО, включаючи Румунію та Польщу.

У четвер Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Велика Британія та Франція "граються з вогнем", постачаючи Україні технології, які дозволяють проводити далекобійні атаки глибоко всередині Росії. Речник Міністерства закордонних справ Росії погрожував завдати ударів по британських військових цілях в Україні та за її межами у відповідь на військову допомогу Великої Британії Україні.