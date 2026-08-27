Президент Румунії анонсував на п'ятницю зустріч спільної с Україною комісії для обговорення навчання мовами меншин

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив про заплановану зустріч українсько-румунської комісії, на якій будуть обговорюватись питання освіти в Румунії українською мовою та в Україні румунською.

"Завтра у нас буде ще одна зустріч нашої спільної комісії щодо меншин обох країн, під час якої ми обговоримо важливі питання. Найбільш важливе питання, звичайно, це освіта, освіта національними мовами обох країн. Говорячи про наші відносили, я дуже радий, що наші країни співпрацюють, і ця зустріч – ще один дому доказ", – сказав Дан на спільній пресконференції з президентами Молдови та України Майєю Санду та Володимиром Зеленським в Кишиневі в четвер.

За його словами, під час тристоронніх перемовин сторони обговорили енергетичні, інфраструктурі та безпекові питання, а також питання європейської інтеграції України та Молдови.

"Ми обговорили інфраструктурні проєкти, енергетичні проєкти щодо інтерконекторів. Через програму SAFE Румуні продовжить розбудовувати шосе до коридору і вглиб Молдови до північного кордону з Україною і це допоможе сприяти пов'язаності наших держав. Ми також обговорили загрози, які існують для наших країн… І ми також обговорили європейський шлях до ЄС цих двох країн, які Румунія цілковито підтримує", – сказав Дан.

Молдова в четвер відзначає День незалежності.