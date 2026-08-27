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Україна розвиватиме з Молдовою та Румунією логістичну та енергетичну співпрацю та пропонує безпекову – Зеленський

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Україна розвиватиме з Молдовою та Румунією логістичну та енергетичну співпрацю та пропонує безпекову – Зеленський
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час візиту до Молдови питання енергетичної та інфраструктурної співпраці з Молдовою та Румунією.

"Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки… Такі домовленості між нами і нашими урядами. Ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності в нашому регіоні працювали на повну попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентами Молдови та Румунії Майєю Санду та Нікушором Даном в Кишиневі в четвер.

Він також додав, що "Україна готова підтримувати розвиток безпекових спроможностей наших сусідів – і Молдови, і Румунії". "Лідери знають деталі цього і розраховуємо, що спільні кроки матимуть результати", – сказав Зеленський.

Молдова в четвер відзначає День незалежності.

 

#співпраця #молдова #президент
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