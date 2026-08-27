Молдова посилює ППО після вторгнення російських дронів у її повітряний простір – президент

Президент Молдови Майя Санду анонсувала посилення протиповітряної оборони (ППО) країни після чергового порушення повітряного простору Молдови російськими дронами та закликала країни-партнери допомогти України посилити її ППО.

"Повітряний простір Молдови і Румунії порушувався десятки разів, і напередодні нашого свята російські дрони вторглись в наш повітряний простір з очевидною метою: залякати нас. Зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів: нас не залякати! Ми інвестуємо в протиповітряну оборону, щоб ми мали спроможності захистити наших людей та інфраструктуру", – сказала Санду на спільній пресконференції з президентами України та Румунії Володимиром Зеленським на Нікушором Даном в Кишиневі в четвер.

Вона також закликала "усі країни вільного світу допомогти Україні і посилити її протиповітряну оборону перед цією зимою".

Молдова в четвер відзначає День незалежності.