Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Молдова посилює ППО після вторгнення російських дронів у її повітряний простір – президент

1 хв читати
Додати як джерело
Молдова посилює ППО після вторгнення російських дронів у її повітряний простір – президент
Фото: скріншот

Президент Молдови Майя Санду анонсувала посилення протиповітряної оборони (ППО) країни після чергового порушення повітряного простору Молдови російськими дронами та закликала країни-партнери допомогти України посилити її ППО.

"Повітряний простір Молдови і Румунії порушувався десятки разів, і напередодні нашого свята російські дрони вторглись в наш повітряний простір з очевидною метою: залякати нас. Зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів: нас не залякати! Ми інвестуємо в протиповітряну оборону, щоб ми мали спроможності захистити наших людей та інфраструктуру", – сказала Санду на спільній пресконференції з президентами України та Румунії Володимиром Зеленським на Нікушором Даном в Кишиневі в четвер.

Вона також закликала "усі країни вільного світу допомогти Україні і посилити її протиповітряну оборону перед цією зимою".

Молдова в четвер відзначає День незалежності.

 

#ппо #молдова #президент
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Внаслідок російського обстрілу є серйозні руйнування критичної інфраструктури в кількох областях України, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. …

Читати