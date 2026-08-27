П'ятеро постраждалих в Ізюмі внаслідок обстрілу, більша частина міста без світла

У четвер, о 16:23, ЗС РФ вдарили по Ізюму (Харківська обл), за попередніми даними, чотирма КАБами, є постраждалі, повідомляє міська військова адміністрація.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали 5 осіб", – йдеться у повідомленні.

Удар спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури в районі Верхнього Селища (пошкоджено понад 30 приватних житлових будинків, декілька господарчих споруд та будівлю дошкільного навчального закладу). Також пошкоджені лінії електропередач. Через це наразі знеструмлена більша частина міста.