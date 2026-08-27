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Зеленський про зустріч з Санду: працюємо над безпековими, енергетичними, інфраструктурними можливостями

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Зеленський про зустріч з Санду: працюємо над безпековими, енергетичними, інфраструктурними можливостями
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі, куди він прибув на її запрошення для участі у святкуванні Дня незалежності країни.

"Важлива зустріч із Маєю Санду. Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. Зараз це особливо важливо – бути разом і посилювати одне одного", – написав Зеленський в Телеграм у четвер.

"Днями Президентка Молдови була з нами в Україні в наш День Незалежності. Сьогодні Україна разом із Молдовою в її День незалежності. Друзі повинні бути пліч-о-пліч", – додав президент України.

Як повідомлялося, в Кишиневі у Зеленського також запланована зустріч з президентом Румунії Нікушором Даном.

 

#співпраця #молдова #президент
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