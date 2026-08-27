Харків планує закупити 39 потриманих низькопідлогових автобусів за 87,4 млн грн

Харківське комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" має намір придбати 39 низькопідлогових автобусів, які були у використанні в країнах ЄС, на загальну суму 87,387 млн грн (без ПДВ).

Згідно з оголошенням відповідного тендера в системі Prozorro, строк постачання автобусів – до 31 серпня 2027 року.

Розкриття пропозицій заплановано на 29 серпня.

Технічними умовами тендеру передбачено, що 12-метрові автобуси з дизельними двигунами екостандарту не нижче "Євро5" повинні бути від одного виробника, однієї марки та моделі.

При цьому автобуси повинні бути виготовлені не раніше ніж 2012 року, не мати пошкоджень, зношення шин не повинно перевищувати 40% (інакше постачальник комплектує поставку їх додатковим комплектом).

В салоні повинно бути щонайменше 40 сидячих місць та 40 місць для стояння пасажирів, а також одне місце для інвалідного візка, автобус повинен мати не менше двох дверей.

Мінімальна партія постави – 5 од. Передбачена 100%-на післяоплата протягом 180 робочих днів.

Як повідомлялося, 2025 року КП "Салтівське трамвайне депо" оголосило тендер на закупівлю 85 низькопідлогових потриманих автобусів з країн ЄС на суму 229,981 млн грн.

Єдиним учасником тендеру, який було проведено 29 серпня, стала маловідома компанія - оптовий торговець "Мавел Україна" (Київ), яка запропонувала за цю суму голландські автобуси VDL Citea.

Однак, за інформацією в Prozorro, після кількох додаткових угод остаточний договір з цією компанією підписали на постачання 46 автобусів за 93,15 млн грн.