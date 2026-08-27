Окупанти просунулись на південних околицях Часового Яру, захопивши 3,5 кв. км, – DeepState

Російські окупанти збільшили площу окупації в районі міста Часів Яр Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState в четвер.

"Ворог просунувся у Часовому Яру", – повідомляється в телеграм-каналі проєкта.

Згідно з мапами DeepState, противник минулої доби закріпився в кварталах приватного сектору в селищах Шевченко, Южний та Землянки, які належать місту та знаходяться в його південній частині. Раніше ця територія була у тзв районі проникнення ("сірій зоні").

Площа окупації при цьому зросла на 3,47 кв км, район проникнення на таку ж площу скоротився.

Крім того, минулої доби у "сіру зону" увійшло село Шевченко біля міста Родинське Донецької області (покровський напрямок фронту); вона зросла на 5,57 кв км. Також на 2,45 кв км район проникнення збільшився на краматорському напрямку. Площа окупація там при цьому не зросла.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Як повідомлялося, 25 серпня Сили оборони просунулись між селом Западне та селищем Дворічна Куп’янського району Харківської області, відтіснивши окупантів за звільнивши 6,14 кв км за межами населених пунктів.