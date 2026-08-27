Кримінальне провадження щодо ГК "Текстиль-контакт" та її власника закрили за відсутності складу злочину – Соколовський

Кримінальне провадження стосовно групи компаній (ГК) "Текстиль-Контакт" та її власника Олександра Соколовського зі звинуваченнями, зокрема, у "злочинній змові" для особистого незаконного збагачення під час держзакупівель текстильної продукції "неналежної якості і за завищеними цінами", закрито 25 серпня 2026 року за відсутності складу злочину, повідомив Соколовський агентству "Інтерфакс-Україна".

"27 серпня за результатами розгляду нашого звернення через портал "СтопТиск" ми отримали офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора, яким нас повідомили, що 25 серпня 2026 року за результатами досудового розслідування кримінальне провадження закрито за відсутності складу злочину", – повідомив він.

Як повідомлялось, в березні 2025 року компанія дізналася із державного реєстру судових рішень, що в Державному бюро розслідувань (ДБР) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно особисто Соколовського та TK Group, і тоді ж вийшла в публічну площину з проханням до голови ДБР Олексія Сухачова і взяти під особистий контроль і вивчити відкрите проти нього кримінальне провадження.

Серед звинувачень були також транзитно-конвертаційні схеми, безтоварні операції, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом, номінальні-фіктивні промислові потужності.

"Це все при тому, що до кінця 2025 року ми заплатили в держбюджет більше ніж 1,5 млрд грн податків та кожен рік отримаємо грамоти від профільного комітету Верховної Ради як кращі платники податків в галузі та знаходимося у переліку ДПС (Державної податкової служби – ІФ-У) підприємств "Клубу білого бізнесу",- нагадує власник TK Group.

Соколовський також підкреслює, що метою цього розслідування було намагання недобросовісних конкурентів-імпортерів (з якими він, починаючи з 2022 року, боровся у публічній площині) за допомогою силових структур штучно усунути ТК від участі в державних закупівлях, заблокувати діяльність, створити проблеми з інвесторами та погашенням поточних зобов’язань, деморалізувати робочий колектив публікаціями про неіснуючі злочини з боку власника і керівництва компаній групи "ТК".

"Існування нашої компанії та інших українських виробників заважало імпортерам тим, що ми виконували військові контракти якісно і вчасно, а вони або зривали постачання, або намагалися поставити речове майно невідповідної якості", – підкреслює він.

Соколовський також додає, що після цього почалася й інформаційна атака зі спробами зіпсувати репутацію компанії.

Водночас він зазначає, що TK Group, маючи досвідчених штатних юристів, залучила також адвокатів компанії Barristers, які допомогли підготуватися до можливих силових дій.

"Крім того ми вирішили скористатися презентованим у вересні 2025 року порталом "СтопТиск" для захисту бізнесу від неправомірного втручання в господарську діяльність з боку правоохоронних органів", – зазначив Соколовський.

"Окремо хочу подякувати генеральному прокурору та усім відповідальним членам його команди, які не стали відкладати це діло "під сукно", щоб тримати підприємство на гачку, провели неупереджену перевірку, професійно зробили об’єктивні висновки і стали на бік бізнесу. До речі, це вже другий наш кейс в цьому році, коли було закрито кримінальне провадження за відсутністю складу злочину", – підкреслив власник TK Group.

TK Group заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об’єднує весь спектр послуг текстильної промисловості: від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України.