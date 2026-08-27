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Вісім людей дістали поранень на Дніпропетровщині, пошкоджено два заклади освіти – ОВА

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Вісім людей дістали поранень на Дніпропетровщині, пошкоджено два заклади освіти – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупаційні війська станом на 18:30 майже 40 разів обстріляли два райони Дніпропетровської області – застосовували безпілотники та артилерію, скинули авіабомбу, вісім людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені ліцей, коледж, магазини, багатоквартирний будинок, автівки. Через ворожий удар по середмістю Нікополя постраждали шестеро людей. Троє в лікарні. Ще троє лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, двоє людей дістали поранень у Покровській громаді. 65-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Чоловік 59 років лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Васильківська та Петропавлівська громади. Понівечені приватні оселі. 

#дніпропетровська #обстріли
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