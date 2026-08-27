Всеукраїнська конференція прокурорів призначила 11 членів Ради прокурорів України

Делегати всеукраїнської конференція прокурорів, яка відбулася в четвер в Офісі Генерального прокурора, шляхом таємного голосування призначили 11 членів Ради прокурорів України.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України в четвер, від відомства до складу Ради прокурорів обрано Романа Трача та Дмитра Явдокименка, від обласних прокуратур – Анастасію Боровікову, Олександра Ковалевського, Василя Мартинюка та Михайла Савватеєва, від окружних прокуратур – Любов Грицаєнко, Максима Михайлова, Оксану Михальчук, Крістіну Мордовченко та Володимира Федоренка.

Також делегати затвердили зміни та доповнення до Положення про Раду прокурорів України, Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Окрім того, делегати конференції обговорили та прийняли зміни і доповнення до Положення про порядок роботи відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження та Регламенту всеукраїнської конференції прокурорів.

Рада прокурорів є вищим органом прокурорського самоврядування в Україні, який діє у період між Всеукраїнськими конференціями прокурорів. Вона складається з 13 членів, двоє з яких є вченими та призначаються з’їздом представників юридичних вузів та наукових установ, а 11 обираються Всеукраїнською конференцією прокурорів за квотами в дві особи від Офісу генпрокурора, чотири від обласних прокуратур (включаючи спеціалізовані екологічну та оборонну) та п’ять від окружних прокуратур. На першому засіданні шляхом таємного голосування Рада обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря Ради. Строк повноважень членів Ради прокурорів становить п’ять років без права обиратися двічі.