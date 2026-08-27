Лукашенко вирушив до Москви, планує зустрітися з Путіним і главою уряду РФ

Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до РФ, повідомив у четвер наближений до його пресслужби телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії", – йдеться в повідомленні.

Планується зустріч Лукашенка з Путіним, під час якої вони мають намір обговорити "ключові напрямки двостороннього співробітництва".

Також Лукашенко має намір зустрітися з главою уряду РФ Михайлом Мішустіним й обговорити питання білорусько-російського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізацію коопераційних проєктів.