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Лукашенко вирушив до Москви, планує зустрітися з Путіним і главою уряду РФ

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Лукашенко вирушив до Москви, планує зустрітися з Путіним і главою уряду РФ
Фото: Пул Первого

Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до РФ, повідомив у четвер наближений до його пресслужби телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії", – йдеться в повідомленні.

Планується зустріч Лукашенка з Путіним, під час якої вони мають намір обговорити "ключові напрямки двостороннього співробітництва".

Також Лукашенко має намір зустрітися з главою уряду РФ Михайлом Мішустіним й обговорити питання білорусько-російського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізацію коопераційних проєктів.

#візит #москва #лукашенко
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