Одна людина загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли Херсонщини за добу

Дев’ятеро цивільних постраждали на Херсонщині через ворожі обстріли у четвер, підтверджена загибель ще одного цивільного, повідомила обласна прокуратура дані станом на 17:30.

"Загинув цивільний, ще дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих атак на Херсонщині. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні облпрокуратури.

Раніше про загибель місцевого жителя у Херсоні повідомляв очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За даними слідства, 27 серпня 2026 року військові РФ атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів. Станом на 17:30 внаслідок російських атак одна людина загинула, ще дев’ятеро цивільних постраждали.

Вранці у Херсоні внаслідок атаки FPV-дрона загинув чоловік 1967 року народження. Внаслідок ворожих атак у селищі Білозерка також постраждала людина.

Упродовж дня в обласному центрі внаслідок атак FPV-дронів та скидання вибухових пристроїв постраждали семеро цивільних, ще одна людина постраждала внаслідок авіаційного удару.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю закладу освіти та цивільний транспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки російських атак та документувати воєнні злочини, вчинені збройними силами держави-агресора.