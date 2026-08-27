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Зеленський прибув до Кишинева, де зустрінеться із Санду та Даном, – прессекретар

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Молдови Кишинева, де зустрінеться з молдовською та румунським колегами Маєю Санду та Нікушором Даном.

"Президент прибув до Кишинева на запрошення Маї Санду на День Незалежності Молдови", – повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров журналістам у четвер.

За його словами, спочатку голова Української держави поведе двосторонню зустріч із Санду, а потім до них долучиться Дан. Після цього очікуються спільні заяви очільників трьох країн для медіа.

#кишинів #зеленський
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