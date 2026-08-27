Питання використання заморожених росактивів для України просять обговорити на наступному Gymnich – лист чотирьох міністрів

Чотири міністри закордонних справ: Швеції Марія Малмер Стенергард, Нідерландів Том Берендсен, Польщі Радослав Сікорський та Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено просять Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каю Каллас поставити на обговорення питання використання заморожених російських активів на підтримку Україні на наступному неформальному засіданні Gymnich.

Про це йдеться в листі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" дипломатичними джерелами в Києві. Лист датований 26 серпня і крім Каллас адресований міністру закордонних справ головуючої в ЄС Ірландії Хелен Макенте. Копії направлені на адресу європейських комісарів: з питань розширення Марти Кос та економіки Валдіса Домбровскіса.

Зокрема, чотири глави зовнішньополітичних відомств вважають, що немає ніяких ознак, що Росія готова припинити агресію, і ціна цієї війни зростає з наслідками і для держав-членів Європейського союзу. Вони наголошують на необхідності більшої фінансової підтримки України як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, а підтримка з боку ЄС повинна бути передбачуваною та структурованою.

Саме у цьому аспекті міністри просять повернутися до розгляду питання використання знерухомлених активів Росії для України. Вони аргументують, що використання цих фінансів буде гарантією того, що Росія виплатить Україні репарації, одночасно таким чином буде зменшений і тягар платників податків Європейського союзу. Крім того, це буде і потужним інструментом для посилення тиску на Росію.

Підписанти листа зазначають, що це складне питання, і пропонують запросити технічних експертів Європейської комісії у тісній консультації з державами-членами, вивчити нові варіанти використання іммобілізованих активів для підтримки України, які одночасно будуть гарантувати, що ризики лежать на всіх державах-членах ЄС, а не на одній країні (мова йде про Бельгію, де зберігається основна частка росактивів – ІФ-У. Також повинно бути дотримано міжнародне право.

Міністри пропонують, щоб таке обговорення відбулося вже на наступному неформальному засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, яке заплановане на 1-2 вересня.