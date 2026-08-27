Двох чоловіків поранено у Запоріжжі через атаку дроном

Російські окупанти завдали удару дроном по цивільній автівці у Запоріжжі, поранено двох чоловіків, повідомив очільник обласної військлвлї адміністрації Іван Федоров.

"Осколкові поранення, контузія, вибухова травма: під наглядом медиків перебувають двоє чоловіків, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, дрон атакував автівку на перехресті в одному з районів міста. Внаслідок удару поранень дістали двоє людей. Їм надається уся необхідна медична допомога.