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Події

Двох чоловіків поранено у Запоріжжі через атаку дроном

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Російські окупанти завдали удару дроном по цивільній автівці у Запоріжжі, поранено двох чоловіків, повідомив очільник обласної військлвлї адміністрації Іван Федоров.

"Осколкові поранення, контузія, вибухова травма: під наглядом медиків перебувають двоє чоловіків, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, дрон атакував автівку на перехресті в одному з районів міста. Внаслідок удару поранень дістали двоє людей. Їм надається уся необхідна медична допомога.

#запоріжжя #бпла_рф
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