Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Мін'юст повідомив про виявлення фейкового сайту Електронного реєстру апостилів

1 хв читати
Додати як джерело
Мін'юст повідомив про виявлення фейкового сайту Електронного реєстру апостилів
Фото: Unsplash

Фахівці галузевої команди реагування на кіберінциденти Міністерства юстиції України виявили вебресурс, який імітує офіційний Електронний реєстр апостилів та може використовуватися для введення громадян в оману та збору персональних даних.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України в четвер, наразі триває робота щодо блокування фейкового ресурсу.

"Як убезпечити себе: звертайте увагу на адресу вебсайту: офіційні державні ресурси України використовують домен .gov.ua; користуйтеся лише офіційними вебресурсами; не вводьте персональні чи службові дані на сторінках, автентичність яких викликає сумнів; не переходьте за сумнівними посиланнями", – йдеться в повідомленні.

Перевірити апостиль можна через офіційний Електронний реєстр апостилів за адресою https://apostille.minjust.gov.ua.

Як повідомлялося, делегація Міністерства юстиції України презентувала оновлений функціонал Електронного реєстру апостилів (e-APP), який офіційно запрацював в Україні 2 березня 2026 року, у Постійному бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права (HCCH) в квітні. Проєкт реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, впровадженого Академією електронного управління (eGA).

Апостиль – спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток та проставляється на українських документах, які будуть використовуватись за кордоном в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року.

#мінюст #сайт #апостиль #фейк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Внаслідок російського обстрілу є серйозні руйнування критичної інфраструктури в кількох областях України, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. …

Читати
Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою і представниками Генераль…

Читати