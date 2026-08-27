Мін'юст повідомив про виявлення фейкового сайту Електронного реєстру апостилів

Фахівці галузевої команди реагування на кіберінциденти Міністерства юстиції України виявили вебресурс, який імітує офіційний Електронний реєстр апостилів та може використовуватися для введення громадян в оману та збору персональних даних.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України в четвер, наразі триває робота щодо блокування фейкового ресурсу.

"Як убезпечити себе: звертайте увагу на адресу вебсайту: офіційні державні ресурси України використовують домен .gov.ua; користуйтеся лише офіційними вебресурсами; не вводьте персональні чи службові дані на сторінках, автентичність яких викликає сумнів; не переходьте за сумнівними посиланнями", – йдеться в повідомленні.

Перевірити апостиль можна через офіційний Електронний реєстр апостилів за адресою https://apostille.minjust.gov.ua.

Як повідомлялося, делегація Міністерства юстиції України презентувала оновлений функціонал Електронного реєстру апостилів (e-APP), який офіційно запрацював в Україні 2 березня 2026 року, у Постійному бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права (HCCH) в квітні. Проєкт реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, впровадженого Академією електронного управління (eGA).

Апостиль – спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток та проставляється на українських документах, які будуть використовуватись за кордоном в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року.