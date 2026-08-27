Засуджений за геноцид екскомандувач боснійської сербської армії Ратко Младич помер у в'язниці – ЗМІ

Ексгенерал армії Республіки Сербської (Боснія та Герцеґовіна) Ратко Младич помер на 84-му році життя у в’язниці в Гаазі, де він провів останні 15 років свого життя, повідомляє Reuters у четвер з посиланням на представника ООН та сербський телеканал РТС.

"Незважаючи на прохання його родини про те, щоб після кількох інсультів йому дозволили пройти лікування в Сербії, це не було дозволено… У червні 2022 року Младича остаточно засудили до довічного ув’язнення", – йдеться в повідомленні.

Син Младіча Дарко повідомив РТС минулого тижня, що родина підозрює, що близько двадцяти днів тому він переніс ще один інсульт, і що медичний працівник ООН повідомив їм про погіршення його стану. Кілька днів тому президент Сербії Олександр Вучич звернувся з проханням дозволити йому провести останні дні життя вдома, але це прохання було відхилено.

Младіч під час війни в Хорватії та Боснії і Герцеговині керував низкою військових операцій, серед яких було масове вбивство мирних жителів у місті Сребрениця, яке забрало життя близько 8 тис. боснійських мусульман, та трирічна облога та обстріли міста Сараєво, в результаті яких загинуло 10 тис. людей.

Як встановив Міжнародний кримінальний трибунал ООН щодо колишньої Югославії (МКТЮ), метою убивств у Сребрениці була етнічна чистка. Трибунал встановив, що Младич разом із покійним президентом Сербії Слободаном Мілошевичем та політичним лідером боснійських сербів Радованом Караджичем брали участь у змові з метою реалізації цього плану.

Гаазький трибунал видав ордер на арешт Младича в липні 1995 року, а міжнародний ордер на арешт був виданий у липні 1996 року. Його заарештували 26 травня 2011 року в сербському селі Лазарево, при цьому він не чинив опору. Його права рука на той час була паралізована, ймовірно, внаслідок інсульту. У 2013 році він переніс інфаркт.

Младич заявив, що не визнає суду під час слухань у справі в МКТЮ у 2014 році, а у 2017 році, коли його остаточно засудили до довічного ув’язнення, зачитавши пункти звинувачень, він заявив, що вони є неправдою. У 2019 році Младич повідомив суддям, що він занадто хворий, щоб брати участь у фізичних вправах на свіжому повітрі, і попросив дозволу відвідати могили членів родини в Сербії, але у проханні було відмовлено. Його апеляція проти вироку була відхилена у 2021 році, як і неодноразові прохання про звільнення з гуманних міркувань.

У серпні 2026 року лікар ООН встановив, що смерть Младича "може настати в будь-який момент", але його клопотання про звільнення було знову відхилено як таке, що суперечить інтересам правосуддя.

За словами його сина, у документах датою народження Младича вказано 12 березня 1942 року, але насправді він народився 8 березня 1943 року.