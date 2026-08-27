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Швеція виділить додатково 270 млн шведських крон на підтримку оборони України

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Швеція виділить додатково 270 млн шведських крон на підтримку оборони України

Уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати додаткові кошти в розмірі приблизно 270 млн шведських крон (близько $27,4 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки України, повідомила в четвер пресслужба уряду.

"Уряд доручив шведським збройним силам розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами на загальну суму трохи більше ніж 270 млн шведських крон. Мета полягає в підтримці України, насамперед у сфері протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.

Ці пожертви включають додаткові внески в розмірі $14 млн до американської багатосторонньої ініціативи PURL (Пріоритетний перелік потреб України), яку адмініструє НАТО. У рамках PURL Сполучені Штати надають Україні американські оборонні матеріали через пакети підтримки, які фінансують союзники та країни-партнери.

Міністр оборони королівства Пал Йонсон заявив, що підтримка Швеції має довгостроковий, суттєвий характер та ґрунтується на потребах і пріоритетах України.

"Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна зможе швидко отримати доступ до пріоритетних американських матеріалів", – сказав Йонсон, слова якого наведено в пресрелізі.

За його словами, новий пакет допомоги включає передові системи ППО та боєприпаси.

Це вже п’ятий внесок Швеції в ініціативу PURL. З урахуванням нового внеску загальна сума наданих Швецією коштів у рамках PURL становить $552 млн, зазначає уряд.

#україна #підтримка #швеція #оборона
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