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Російська атака знищила склад "Рошен" у Чубинському під Києвом

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Російська атака знищила склад "Рошен" у Чубинському під Києвом
Фото: https://www.roshen.com/ua/

Склад кондитерської корпорації "Рошен" у Чубинському (Київська обл),  який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції, знищено внаслідок масованої російської атаки РФ вранці 27 серпня, повідомила пресслужба компанії.

"Найважливіше – ніхто зі співробітників не постраждав: завдяки дотриманню правил безпеки та своєчасному реагуванню на повітряну тривогу всі працівники перебували в укритті", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків атаки та оцінювання збитків.

Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності "Рошен" - у лютому було зруйновано склад готової продукції компанії в Яготині.

"Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", – зазначається у повідомленні.

Компанія вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб максимально скоротити можливі перебої та мінімізувати їх вплив на партнерів і споживачів.

#рошен #війна #збитки #атака #порошенко
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