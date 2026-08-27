Російська атака знищила склад "Рошен" у Чубинському під Києвом

Склад кондитерської корпорації "Рошен" у Чубинському (Київська обл), який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції, знищено внаслідок масованої російської атаки РФ вранці 27 серпня, повідомила пресслужба компанії.

"Найважливіше – ніхто зі співробітників не постраждав: завдяки дотриманню правил безпеки та своєчасному реагуванню на повітряну тривогу всі працівники перебували в укритті", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків атаки та оцінювання збитків.

Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності "Рошен" - у лютому було зруйновано склад готової продукції компанії в Яготині.

"Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", – зазначається у повідомленні.

Компанія вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб максимально скоротити можливі перебої та мінімізувати їх вплив на партнерів і споживачів.