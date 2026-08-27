Одна людина загинула, ще 5 поранені внаслідок удару по ТЦ у Харкові

За оновленими даними внаслідок удару російського БпЛА по торгівельному центру в Основ’янському районі Харкова, одна людина загинула, ще 5 постраждали.
"Унаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення. Будівля зазнала пошкоджень", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу "Герань-4 Сікер".
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).