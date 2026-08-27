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Кількість постраждалих в Києві зросла до трьох людей – Кличко

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Кількість постраждалих в Києві зросла до трьох людей – Кличко

В Києві внаслідок російської дронової атаки в четвер, 27 серпня, постраждали троє людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Наразі постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм-каналі.

За інформацією мера, у Шевченківському районі столиці уламки впали ще біля однієї зі шкіл – пошкоджені вікна закладу.

В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також – гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих.

У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка, а також на територію біля нежитлової будівлі.

Раніше було відомо про двох постраждалих.

#київ #постраждалі
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