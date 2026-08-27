ГУР оприлюднило дані про "Іскандер-М": 140 компонентів, дані 35 підприємств та понад сотню працівників

Головне управління розвідки Міноборони України на порталі "War&Sanctions" оприлюднило140 російських та іноземних компонентів, ідентифікованих в балістичній ракеті 9М723 "Искандер-М", дані 35 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва таких ракет, а також понад сотню їх посадових осіб та працівників.

Як повідомляє пресслужба ГУР, в останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні. У розвідці зазначають, що те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер.

"Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах", – йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що в одному з комбінованих ракетних ударів по столиці цього літа противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою "Искандер-1000". Зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М". Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км (390 км у 9М723-1). Решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1.

"На протидію планам агресора важливо консолідувати зусилля, спрямовані на обмеження російської програми з розробки, виробництва та модернізації балістичного озброєння", – йдеться у дописі.

ГУР МО оприлюднило додаткові деталі щодо виробництва балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Искандер-М". Нова сторінка на порталі об’єднує в собі декілька наборів даних: інтерактивна 3D-модель ракети, її основні складові, понад 170 компонентів російського та іноземного виробництва, ідентифікованих в застосованих зразках; 82 російські та два білоруські підприємства, задіяні у кооперації з виробництва цих ракет; 108 ключових посадових осіб та працівників основних підприємств кооперації; 121 одиниця технологічного іноземного обладнання, яке ці підприємства використовують.

Зазначається, що значна частина цих даних сьогодні оприлюднена вперше – 140 компонентів, 35 підприємств і 108 фізичних осіб. Розвідка наголосила, що незважаючи на постійні спроби з локалізації, ракета 9М723 все ще містить значну частку іноземної компонентної бази. Лише чверть із 140 опублікованих сьогодні компонентів виготовляється російськими підприємствами, майже половина – 63 – виробниками зі США, по 8 – зі Швейцарії та Білорусі, по 4 – з Німеччини та Тайваню, 3 – з КНР.

В одній з найважливіших складових системи наведення ракети – блоці обробки польотної інформації, отриманої з лазерного гіроскопа, – лише 5 із 43 компонентів вироблені в рф.

Найбільш критичні – мікропроцесор, ПЛІС, пам’ять, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі – американських та тайванських виробників – DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices.